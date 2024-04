Par delà les étoiles. 3 Par delà les étoiles

L'heure de la grande finale du tournoi du gourmet intergalactique a enfin sonné ! Malheureusement, Magda, petite cuisinière génialement maladroite, s'est faite éliminer en demi-finale. Pour cette ultime épreuve, Kourou, la mystérieuse fille de la Lune, et ce vantard de Golden Gourmet, s'affronteront sur le volcan du " Bercail de la civilisation ". Mais alors que le jour J approche, Kourou a disparu des radars... En effet, avant l'affrontement final, elle a un secret à révéler à Magda sur le passé trouble de Tamaris. La planète qui domine la galaxie et où se tient le tournoi n'a pas toujours été si flamboyante : il y a de nombreuses années, l'exploitation sans vergogne de la faune et de la flore s'est retournée contre les habitants de Tamaris et les a fait courir à leur perte... Et si l'histoire se répétait ? Et si Kourou savait comment rendre le pouvoir à la nature et chasser les hommes de cette planète, est-ce que Magda accepterait d'être sa complice ? Plus qu'à un concours de cuisine, Magda va devoir se confronter à elle-même et choisir dans quel type de société elle veut vivre...