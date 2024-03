"Il faut enfin que je te dise...". Lettres croisées d'ados et d'adultes

"J'arrive à la fin de ma lettre et crois-moi, je vais profiter de ce qui m'attend et en savourer chaque minute, chaque seconde, et vous laisser, toi, tes démons et ta conscience, si tu en as une [... ]. Mon corps n'est pas à ta disposition". Manon Sainte-Rose-Franchine "Aujourd'hui je peux écrire cette honte et l'enterrer parce qu'un mot - harcèlement - est venu m'en décharger. J'ai commencé cette lettre en affirmant qu'il est bon parfois de ne pas oser. Mais quand il s'agit de la honte de soi, alors là, il faut y aller. Il faut se jeter sur les mots". Arnaud Cathrine Ecrire une lettre que l'on n'a jamais osé ou pu écrire auparavant. Une lettre comme un espace de liberté, l'occasion d'exprimer ce qui s'est d'abord inscrit à l'intérieur de soi. Expérimenter le pouvoir libérateur des mots, ce que ceux-ci ouvrent comme possibles. Plus de 100 heures d'ateliers d'écriture menés auprès de 100 jeunes. Un recueil épistolaire qui mêle voix adultes et voix adolescentes, 35 lettres sensibles et parfois bouleversantes.