Prier 15 jours avec saint Vincent de Paul

Depuis plus de trois siècles, il ne se passe pas une année sans qu'un ouvrage ne paraisse sur saint Vincent de Paul (1581-1660), sans qu'un article ne vienne apporter une insistance sur un passé connu, jeter quelque lumière nouvelle sur une vie débordante de vitalité et d'activités les plus diverses. Le secret de cette efflorescence est dans sa charité "inventive jusqu'à l'infini" , comme l'amour de Dieu. Vincent, homme d'action, se présente plus pénétré de Dieu et plus préoccupé d'être que de paraître. Il est un homme brûlant de charité, pétri d'amour divin. Sa vie est un brasier secret et nous l'entendons nous avertir jusque dans notre sommeil : "Il faut la vie intérieure, il faut tendre là ; si on y manque, on manque à tout". Le présent livre veut mettre en lumière l'âme de sa spiritualité. Monsieur Vincent est un authentique mystique, un authentique priant. La contemplation est le moteur de sa vie et elle explique son action et sa compréhension des êtres. Jean-Pierre Renouard (1934-2023), prêtre lazariste, fut directeur du centre du Berceau de saint Vincent de Paul. Il a participé activement à la recherche sur la mission vincentienne et oeuvré à la transmission du message du saint landais.