Prier 15 jours avec François d'Assise

Depuis huit siècles, la figure de François d'Assise (1182-1226), dit le "poverello" (petit pauvre), n'a cessé de fasciner. Jusqu'au pape François, qui a choisi son nom. Mais connaît-on vraiment le message simple et profond de François, fruit de son expérience mystique ? Sa vision est mystique, au sens que ce mot avait chez les Pères de l'Eglise. Vision qui contemple et dévoile le mystère de Dieu tel qu'il est en lui-même et dans son oeuvre dont l'homme est le sommet. François est le haut témoin de ce Dieu qui "nous a aimés d'un saint amour" et qui est, pour nous "tout entier et par-dessus tout désirable" . Les textes présentés et commentés ici ne s'intéressent pas directement à François, à sa vie, à son oeuvre. Ils proviennent tous de ses écrits et proposent un itinéraire spirituel : découverte de soi, du prochain et, par-dessus, tout du mystère du Dieu trinitaire, centre de toute vie chrétienne. Thaddée Matura (1922-2020), franciscain de formation exégétique, est reconnu comme un spécialiste de la spiritualité franciscaine. Il a collaboré à l'édition critique des écrits de saint François et de sainte Claire (coll. "Sources chrétiennes").