Maria Montessori adorait l'école et fut même l'une des premières femmes italiennes diplômées en médecine, en 1896 ! Pourtant, elle trouve la société de l'époque injuste envers les enfants. Selon elle, ils devraient être plus libres, notamment à l'école, afin de mieux développer leurs compétences. Elle a donc développé une méthode, qui est désormais connue et reconnue dans le monde entier ! Tu en as peut-être profité à l'école ou chez toi...