La femme domino

Une enquête personnelle sur Léonie d'Aunet, femme d'exception, tant par ses voyages que par ses démêlées avec la société des hommes, maîtresse de Victor Hugo et exploratrice des confins, menée par Sophie Poirier qui réussit à faire d'elle un portrait émouvant et sensible, grâce à une approche intimiste qui fait de cette femme lointaine une nécessaire contemporaine.