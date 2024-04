Dis-lui que je l'attends

Satoshi, bientôt trentenaire, a réalisé son rêve en devenant propriétaire d'une boutique de plantes aquatiques. Mais il peine à trouver le grand amour et reste hanté par le souvenir de ses deux amis d'enfance, qu'il n'a pas revus depuis quinze ans. Un jour, une actrice et mannequin célèbre sonne à sa porte. Elle veut travailler dans sa boutique et cherche un endroit où loger. Satoshi est troublé : pourquoi cette jeune femme s'intéresse-t-elle à lui ? Quels secrets peut-elle cacher ? Chez Takuji Ichikawa, les souvenirs remontent à la surface et bouleversent le quotidien. Un roman poétique et plein de fantaisie, où l'amour et l'amitié sont dépeints avec délicatesse.