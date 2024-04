Le Restaurant des recettes oubliées

Caché dans les ruelles de Kyoto se trouve le petit restaurant des Kamogawa, d'où s'échappent d'exquises odeurs de cuisine traditionnelle japonaise. En plus de délicats repas faits maison, Nagare et sa fille Koishi proposent une expérience qui sort de l'ordinaire : cuisiner un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les mets savoureux qui ont marqué leur vie. Par la magie des émotions et de la nostalgie, ces délices perdus enfin retrouvés permettent de rêver à de nouveaux départs.