Bonne nuit, petit nombril !

A travers un livre aux pages de formats différents, à rabattre progressivement comme on remonte une couverture jusqu'au menton, le moment du coucher et l'endormissement du tout-petit deviennent l'occasion d'un tendre jeu entre l'adulte et le bébé, où l'on dit bonne nuit à chaque partie du corps, jusqu'à fermer les yeux et éteindre la lumière. Un tout-carton coloré et ludique pour se dire bonne nuit avec complicité