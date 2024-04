La boîte à outils de l'investissement immobilier. 56 outils clés en main

Posséder de l'immobilier aujourd'hui est un grand avantage pour demain. Cela apporte sécurité, peut s'avérer très rentable mais comporte toutefois un bon nombre de particularités. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de se former : qu'il faille absolument être très riche pour acheter est une fausse croyance, il s'agit simplement d'avoir accès à la bonne information. Avec son approche pédagogique et illustrée, axée sur le concret, cet ouvrage expose les fondamentaux du secteur et les pièges à éviter, détaille les stratégies à la fiabilité et la rentabilité éprouvées, dévoile de nombreuses subtilités techniques et pratiques pour optimiser vos opérations. La Boîte à outils de l'investissement immobilier rassemble 55 outils de financement et d'optimisation pour des investissements qui génèrent un vrai rendement.