Clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent. Approches intégrative et neuropsychologique, 4e édition

A partir de leur expérience en formation initiale et continue, les auteurs proposent un ouvrage complet sur l'examen psychologique. Un guide pour la pratique qui présente et développe les principaux tests - WISC-V, WPPSI-IV, KABC-II, NEMI-3, Figures de Rey, Vineland-II - ainsi que le travail de compte rendu, oral et écrit, qui clôt le bilan. Afin de réaliser un ouvrage essentiel au praticien, l'accent est porté sur la méthodologie de l'examen psychologique, l'administration des différentes épreuves, le choix et l'enchaînement de celles-ci, la cotation et l'interprétation des données quantitatives et qualitatives et enfin les comptes rendus écrits et oraux selon les divers champs d'exercices. Ce livre est une ressource indispensable pour les psychologues qui cherchent à conduire des examens psychologiques complets et rigoureux. L'objectif étant de mieux comprendre le fonctionnement psychique des enfants et adolescents grâce à une approche multidimensionnelle qui combine la clinique, les sciences cognitives et l'éthique. Cette quatrième édition s'enrichit de nouveaux cas cliniques, d'une mise à jour des tests utilisés et de deux chapitres entièrement nouveaux sur la NEMI-3 et les comptes rendus d'examens psychologiques. Public : psychologues cliniciens, de l'Education nationale, de la Santé, des établissements médico-psychologiques et médico-sociaux pratiquant des examens psychologiques et autres professionnels réalisant des bilans (orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc.).