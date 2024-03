L'alternative patrimoniale des Iyiyiwch. Savoir-faire, territoire et autonomie

L'alternative patrimoniale des Iyiyiwch propose une étude des relations qu'une Première Nation, les Iyiyiwch (Cris du Québec), entretient avec le concept de patrimoine et le processus de mise en patrimoine de sa culture. Cet ouvrage souligne les choix des élus politiques, des responsables administratifs, des familles, des chasseurs et des pratiquants des cérémonies qui favorisent cette approche et participent à la définition de ce qu'est ou peut être le patrimoine dans le monde iyiyiw.