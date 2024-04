Seuil T. Requiem pour l'échafaud

1976. Equinoxe de printemps. Près de Marseille, cinq jeunes adolescents s'amusent à se lancer des défis dans une abbaye abandonnée. L'un d'eux va disparaître, un autre sera retrouvé mort dans un ruisseau, massacré selon un rituel étrange. Le coupable désigné est arrêté, jugé, condamné à la peine capitale puis exécuté. Il sera le dernier prisonnier guillotiné sur le sol français. 2019. Equinoxe de printemps. Près de Nice, le corps d'un vieil homme est découvert étêté dans les bois de Villeneuve-Loubet. Le premier d'une longue et inquiétante série. Y aurait-il un lien avec l'affaire de 1976 ? Ce sera à la brigade de l'explosive commandant Abigaïl Eixewech de le déterminer. Une enquête qui la poussera aux confins de la raison, car l'un des adolescents de 1976 n'est autre que son ancien amour platonique ; le charismatique mais sulfureux médecin légiste : Démétrius Collaki. Entre rebondissements, rire et drame, cette histoire inspirée de faits authentiques vous consumera jusqu'à l'improbable dénouement, où de la Côte d'Azur à la frontière canadienne, vous finirez sur une île perdue au milieu d'un lac, projeté dans le temps... Vous avez aimé Forget me not ? Vous allez adorer Seuil T ! Eric D'Aura retrouve son personnage fétiche, Démétrius Collaki, amateur de bons mots, tout comme lui. Pour notre plus grand plaisir.