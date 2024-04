Dynamique de Lagrange et de Hamilton, Jusqu'au théoreme de Noether. Cours de mécanique analytique

L'ouvrage propose les fondements de la dynamique lagrangienne et hamiltonienne des systèmes de points matériels. Des exercices et problèmes résolus sont présents tout au long de l'ouvrage. L'ouvrage est construit ainsi : - Les huit premiers chapitres constituent une initiation théorique et pratique à cette mécanique dite analytique - Les chapitres 9 à 11 proposent un approfondissement qui traite de la mécanique analytique sur le principe des travaux virtuels, puis sur le principe de Hamilton. - Les chapitres 12 à 15 traitent des principaux concepts que cette mécanique sait mettre en oeuvre : transformations canoniques, équation de Hamilton-Jacobi, invariants adiabatiques... - Les quatre derniers chapitres sont consacrés au théorème de Noether lorsqu'il est appliqué à la mécanique analytique. Naturellement, Il s'adresse aux étudiants de Licence et Master de sciences physiques ou de chimie.