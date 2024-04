Un envoutant rendez-vous

Brooke Gordon ne se reconnaît plus. Alors qu'elle est une réalisatrice respectée et reconnue grâce à son autorité naturelle et son franc-parler, elle est en train de perdre tous ses moyens devant un homme certes plus sexy que les autres, mais bien trop sûr de lui ! Un homme qui, comble de l'ironie, n'est autre que Parks Jones, l'acteur avec lequel elle va devoir collaborer pendant plusieurs jours. Pourtant, Brooke le sait, elle ne doit rien laisser paraître de son trouble. Hors de question, en effet, qu'elle laisse une simple attirance physique empiéter sur sa vie professionnelle.