Un prince hors d'atteinte

Un monde sépare Heather, membre de la garde rapprochée de la famille royale, et Alex Sokol, le prince de Prosperita qu'elle protège. Et pourtant, le jour où elle doit jouer le rôle de sa fiancée pour mieux le surveiller, la frontière entre eux se fait plus fragile. Alors que leur histoire d'amour n'en a que le nom, les sentiments que Heather éprouve à l'égard d'Alex sont bien réels. Au point de lui faire oublier tout sens du devoir pour se perdre dans les méandres d'une passion impossible...