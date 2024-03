Chorégraphier l’égalité culturelle. 2 Pour une histoire décentrée de la danse, volume 2

La danse se raconte souvent ainsi : du ballet de cour est né le ballet blanc, puis la danse moderne a libéré les corps. Et si d'autres récits étaient proposés, décentrés de l'Occident et de la scène ? Et si l'on interrogeait les narrations fléchées et les hiérarchies établies, pour une histoire décentrée de la danse ? Chorégraphier l'égalité culturelle est le deuxième volume des actes du colloque tenu à Lyon en 2021. Il propose une série de pistes visant à décoloniser les recherches en danse, en pensant de manière décentrée la transmission des savoir-faire, la réception du mouvement et la notion de "contemporain" dans le champ chorégraphique.