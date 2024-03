Ces escales sont celles de la mélancolie : l'enfance, les rencontres manquées, le souvenir des morts aimés et des chagrins oubliés au fond d'un tiroir. Ce sont celles d'un voyage existentiel : de New York à l'Afrique, du jardin du Luxembourg aux plaines désolées de Verdun, à la rencontre de personnages blessés, usés, perdus, ou porteurs d'une lumière secrète. Et en Bretagne bien sûr. La Bretagne rude et mystérieuse, celle des marins taiseux et des mystères enfouis. Ce sont aussi des escales qui nous entraînent, au coeur des déflagrations du monde et de sa violence, dans la noirceur humaine, dans les recoins de l'âme où le mal se niche et se déniche. Mais heureusement il y a la mer, omniprésente, celle des poètes et des pêcheurs. Et il y a l'amour aussi, qui transporte, qui fait mal, que l'on perd inéluctablement et qui nous laisse en lambeaux, mais qui reste le sel de la vie.