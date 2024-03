Paradoxes est un cri du coeur, un appel testamentaire à l'adresse d'une génération en déphasage avec les vraies valeurs, souvent empêtrée dans des contradictions motivées par des espoirs déçus, l'absurde et l'égarement. Francis Burobu Djiémbi tente, à travers le personnage de Kombila Ngunzi, de mettre en relief les contingences d'une vie dévoyée par les appétits parasitiques d'une jeune dame, Ngusu Tsiedidi, dont le seul espoir de réussite reste, après son échec scolaire, le monnayage de son corps et l'instrumentalisation du fruit de sa conception. Stratégie non payante puisque, à ses dépens, son fils Mukambi Kombila devient son bourreau...