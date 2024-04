Français. Première. Tout-en-un sur les oeuvres au programme du bac. Session 2024-2025 2024-2025

Cet ouvrage, à destination des élèves de 1ère générale, présente les oeuvres fixées par le programme national pour les Epreuves Anticipées de Français de juin 2025. Réalisé par des professeurs de lettres, il est conçu pour accompagner la lecture des oeuvres, aider à leur compréhension et à leur appropriation dans la perspective des nouvelles modalités de l'examen. Ainsi pour chaque titre du programme, il est proposé : - Une mise en contexte, pour situer l'oeuvre dans son temps, dans le parcours de son auteur et dans sa postérité - Une présentation synthétique de ses particularités formelles, thématiques et stylistiques pour en comprendre les enjeux spécifiques - Une composition de parcours et prolongements littéraires et artistiques pour éclairer l'oeuvre et la mettre en perspective de manière plus large - Une formulation de sujets de dissertations, accompagnés de pistes de correction pour se projeter dans les épreuves du baccalauréat