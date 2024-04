La planification des travaux dans le bâtiment et l'étude des besoins. Cours, cas pratiques et exercices

Cet ouvrage est conçu comme un guide d'autoformation. Il traite des différentes méthodes de planification utilisées dans le bâtiment et des besoins en main d'oeuvre, matériaux et matériels et explique l'utilisation d'un logiciel dédié à la planification de travaux (GanttProject). Chaque chapitre propose des apports de connaissances théoriques (définitions, formules, etc.) ; des exemples de calculs associés à la séquence ; des applications. En fin de volume, on retrouve l'ensemble des corrections des différentes applications détaillées dans les chapitres. Il complète les deux manuels écrit par l'auteur dans la même collection : L'étude de prix dans le bâtiment, avant, pendant et après les travaux (9782340-030244) et L'économie de la construction en maîtrise d'oeuvre et gestion financière (9782340-056688) Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de BTS (management économique de la construction - travaux publics - bâtiment - enveloppe du bâtiment), aux étudiants de Bachelor universitaire de technologie en génie civil et aux étudiants de Licence professionnelle.