Une petite histoire de la physique

Découvrir la physique sans ses équations mais grâce à son histoire, suivre les femmes et les hommes qui en ont écrit les grandes pages et mieux connaître le contexte historique qui a permis à leurs idées d'éclore : tel est l'objectif de cette petite histoire de la physique. Ce livre nous fait voyager aux origines de la physique, autour du bassin méditerranéen et en orient ; il nous fait vivre les grandes avancées qui eurent lieu au sein de l'Europe de la Renaissance et des temps modernes ; il nous conduit, enfin, aux vingtième et vingt-et-unième siècles sur tous les continents, pour découvrir une science devenue objet de grandes collaborations internationales.