Mariée à Lorenzo Durante

Parce qu'il a trop souvent bafoué l'honneur de sa famille par une vie dissolue, le play-boy Lorenzo Durante prend la route à bord de son luxueux 4x4, résolu à se bâtir une existence désormais irréprochable. Or voilà qu'en chemin il aperçoit une voiture en panne. La conductrice, effrayée, vient d'échapper au pire et s'est enfuie avec ses jeunes frère et soeur. Emu par la détresse de la petite famille, Lorenzo décide de lui porter secours et propose bientôt à la douce Skye de la mettre à l'abri du besoin en lui offrant le gîte, le couvert... et le mariage !