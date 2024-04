Une alliance dangereuse ; Une enfant à protéger

Une alliance dangereuse, Carol Ericson Série "Les filles disparues" - Tome 3/4 Il n'y a pas le désir qui soit explosif... Tim Ruskin, agent du FBI, sait parfaitement que jamais Jane ne lui pardonnera. La belle détective de Los Angeles lui a fait confiance une fois, s'est retrouvée le coeur brisé, et est déterminée à le tenir à distance. Pourtant, ils ont besoin l'un de l'autre : un odieux trafic d'êtres humains sévit dans les rues, et le danger est bien trop grand pour se méfier de ses alliés... Une enfant à protéger, Justine Davis Jolie Peters est prête à tout pour protéger sa fille, Emma. Même à reprendre contact avec son ex, T. C. Colton, qui doit pourtant la haïr. Après tout, elle a fui quatre ans auparavant, acceptant l'argent de ses parents fortunés pour rompre avec lui... Pourtant, la vérité est plus complexe qu'il y paraît. Et surtout, ses sentiments pour lui n'ont jamais disparu...