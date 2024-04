Meurtre au scalpel

Et si, pour une fois, le chasseur devenait la proie ? Un prédateur sexuel se délecte des sévices qu'il va pouvoir infliger à cette femme sublime rencontrée dans un bar. Mais par un malheureux retournement de situation, il se retrouve entravé à son propre lit avant d'être émasculé puis égorgé. Fred Brazier et son équipe sont de retour dans cette nouvelle enquête aux multiples rebondissements. Pour résoudre l'affaire, ils devront remonter le cours du temps et démasquer une bande de notables accomplis. Une investigation en col blanc où se mêlent arnaques financières, jeux de pouvoirs, sadisme et meurtres en série.