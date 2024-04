DSCG 4 Comptabilité et audit. A jour du nouveau PCG que les étudiants devront connaître et appliquer dès 2025

Ce manuel est tout entier consacré à l'UE 4 Comptabilité et Audit Cet ouvrage constitue le support de cours idéal car il développe de façon accessible et en conformité tout le programme que l'étudiant du DSCG 4 doit connaître. A l'aide d'éléments visuels permettant de comprendre plus facilement et de mieux mémoriser, d'exemples et d'applications corrigées, cet ouvrage, très pédagogique, accompagnera l'étudiant tout au long de son année. L'auteur a intégré à la fin de cet opus un cas final conforme à l'épreuve de l'examen qui permet à l'étudiant de se mettre en situation d'examen. Cette nouvelle édition est à jour du nouveau plan comptable général modifié par le réglement de l'ANC de novembre 2022 pour la modernisation des états financiers qui s'appliquera dès 2025 de façon obligatoire. Points fortsA jour du nouveau PCG que les étudiants devront connaître et appliquer dès 2025Des exercices pour revoir chaque partie du programmeDes corrigés détaillés et expliquésDes niveaux de difficulté différentsUne pédagogie et une méthodologie adaptées