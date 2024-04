Ecorce pâle

Orville, paisible cité dortoir au coeur des Ardennes belges, est secouée par une terrible tragédie : le meurtre d'un élève par l'un de ses camarades. La culpabilité de ce dernier est prononcée. Deux éminents psychiatres devront alors naviguer dans les limbes de son cerveau afin de permettre au juge de déterminer les conditions de détention les plus adaptées à son profil. En remontant le fil de son histoire, le duo va déterrer les racines du mal et de terribles vérités. Un thriller haletant pour ce second livre de Jonathan Laixhay.