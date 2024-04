Barvinok A1/A2. Premiers pas en ukrainien

Le manuel est constitué de 10 leçons qui comportent : - des dialogues rédigés dans un style vif et naturel, - le lexique des dialogues, - les points de grammaire en rapport avec les dialogues et des exercices de communication faciles, ludiques et amusants, portant sur ces points de grammaire, - un lexique thématique et des exercices destinés à assimiler ce lexique, - la rubrique C'est intéressant ! , où sont présentées des informations relatives à la civilisation ukrainienne, illustrées par des photos. A la fin de l'ouvrage, outre les corrigés des exercices, le lecteur trouvera une annexe lexicale thématique extrêmement variée et utile, ainsi que tout le lexique du manuel dans l'ordre alphabétique. Cet ouvrage de niveau A1/A2 est destiné à toute personne souhaitant apprendre les bases de la langue ukrainienne.