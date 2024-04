Pour le coeur d'un confrère ; Une nuit d'adieux ; Réunis pour la vie

Pour le coeur d'un confrère, Julie Danvers Héritière d'un cabinet d'obstétrique, Olivia quitte Chicago pour Key West, en Floride. Sur place, elle est surprise par les réactions contrastées que suscite en elle son nouvel associé, le Dr Hunter Adams. Agacement et attraction font bataille dans son coeur, alors même qu'elle découvre sous les traits de son confrère intransigeant un médecin talentueux doublé d'un père attentif. Pour cet homme et pour lui seul, Olivia prendra-t-elle le risque d'aimer ? Une nuit d'adieux, Amy Ruttan Souvent réduite à la solitude par sa surdité, Maeve a vécu son amitié avec Finn comme un cadeau merveilleux. Jusqu'à ce que tous deux partagent une nuit passionnée, suivie d'adieux déchirants. Dix ans plus tard, c'est avec émotion qu'elle retrouve Finn. Devenu médecin, il effectue un remplacement dans l'hôpital où Maeve travaille. Dès lors les sentiments ressurgissent, plus forts que jamais... + 1 roman gratuit dans ce livre : Réunis pour la vie, Karen Rose Smith - réédité