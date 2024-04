Guide des techniques de plaidoirie. Concevoir, formaliser et prononcer sa plaidoirie, 2e édition

Ce guide présente les techniques de plaidoirie, avec une approche très pratique (constitution du dossier de plaidoirie, exercices d'entrainements...) permettant aux avocats qui souhaitent se former ou améliorer leurs techniques d'être accompagnés dans l'élaboration, la rédaction et le prononcé de leurs plaidoiries : - Partie 1 : concevoir sa plaidoirie / déterminer ce que l'on veut dire : objectif recherché, analyse du dossier (et des pièces du dossier), enjeux de l'affaire, élaboration de la stratégie, argumentation - Partie 2 : formaliser sa plaidoirie : exposé des faits, argumentation, réfutation, forme, ton, erreurs à éviter, style - Partie 3 : prononcer sa plaidoirie : dossier de plaidoirie, mémorisation, gestuelle, élocution, gestion du temps, du lieu, spécificités propres à chaque juridiction Points forts - Ouvrage à destination des avocats mais qui sera également très utile aux autres professionnels ayant vocation à intervenir devant des juridictions (tels que les juristes d'entreprises ou de collectivités, les représentants syndicaux ou d'associations) - Nombreux exemples concrets et exercices pour s'entraîner