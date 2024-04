Valérie, toxicomane repentie, veut se libérer de l'emprise de son compagnon. Les coups et la violence font partie de son quotidien. Il y a urgence, sa vie ne tient qu'à un fil. Une seule solution : dénoncer le trafic de drogue de Marco. Elle reprend contact avec son ancien amant, chef de la brigade des stups de Nice. Pour lui, sauver son indic face à des trafiquants internationaux, capables du pire, ne sera pas chose facile. Une enquête palpitante et des rebondissements inattendus vous plongeront au coeur de l'action. Fort de ses 27 ans de police judiciaire, Eric Oliva nous raconte des histoires au plus près de la réalité.