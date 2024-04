La véritable alternative au Great Reset

Dans le contexte de disparition de l'Ancien Monde fondé, depuis l'époque des Temps modernes, sur des (non) valeurs exclusivement matérialistes, il est temps, pour les Français, et plus largement pour toutes les Nations, de reprendre leur destin en main. Cette étape de notre développement collectif est d'autant plus importante à franchir que cet Ancien Monde dans lequel nous vivons est, définitivement, à cent pour cent contrôlé par une petite élite financière internationalisée associée aux syndicats du crime, eux-mêmes internationalisés. L'avenir que ces gens préparent à l'humanité en général et à la France en particulier est purement et simplement celui de la disparition de masse et de la suppression de toute liberté. L'Humanité abdiquera-t-elle face à cette perspective qui reléguera l'Homme au rang de fourmi programmée ? Les Hommes accepteront-ils, poussant la servitude volontaire jusqu'à se dernière extrémité, de renoncer à la liberté, qui est une part essentielle de leur humanité? Telle est la question... Ce qui se rejoue en ce moment est de nature prométhéenne, une nouvelle lutte de David contre Goliath, dans laquelle seule la coopération humaine, totale et sans ambiguïté, pourra nous sauver. Ce livre a pour objectif de donner à tous les moyens du retour à un fonctionnement collectif sain, axé autour de la liberté et de la dignité humaine. L'enjeu est de taille face aux projets clairement annoncés et mis en oeuvre par une petite minorité d'individus se retrouvant au sommet de Davos : dépopulation massive et contrôle total des survivants. Leur programme pour nous est fait de guerres, de pandémies, d'accidents climatiques organisés, de soumission totale... Notre programme est fait de Justice, de responsabilité, de liberté et de dignité humaine. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer, l'heure des choix a sonné. Le présent ouvrage vous donne les clefs du changement de paradigme, qu'il appartient à tous les Hommes de bonne volonté de mettre en oeuvre.