Update your English grammar!. La grammaire anglaise en 20 mises au point. B1-C1

A destination des élèves des classes préparatoires littéraires, commerciales et scientifiques, des étudiants du supérieur ou de ceux préparant les concours des IEP, cet ouvrage aborde, de façon progressive, sous forme de fiches, les 20 points de grammaire anglaise posant le plus régulièrement problème à l'écrit comme à l'oral. Elaboré à partir d'une longue expérience d'enseignement en classes préparatoires, Update your English Grammar ! comprend des outils classiques et originaux, pour aider à clarifier et consolider ses connaissances ou encore améliorer son niveau de langue, comme : · des tableaux et des focus attirant l'attention sur les éléments essentiels à retenir par coeur ; · le recours, pour illustrer les règles clés à maîtriser, aux exemples imagés comme les proverbes ou les expressions idiomatiques, amusantes à mémoriser ; · des exercices variés incluant systématiquement des exercices de thèmes grammaticaux et de thèmes suivis pour s'entraîner et acquérir les bons automatismes.