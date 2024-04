L'energie. Des sciences aux techniques

Cet ouvrage vous donnera toutes les clés de compréhension nécessaires pour aborder le thème de l'énergie et de ses usages. Vous en traverserez l'histoire et en traiterez les aspects physiques, sociaux, climatiques, le tout sans omettre les techniques de production et de stockage, ni oublier les ressources qui sont utilisées. L'énergie a beau être invisible, ses effets sont concrets. Nous en parlons tous, nous en consommons sans cesse mais qu'en savons-nous réellement ? L'auteur, universitaire et ingénieur, en faisant le point sur la situation, vous propose de répondre à cette question. Ce sujet parfois difficile est abordé avec des mots simples, sans calcul. Il est illustré par de nombreux dessins qui facilitent la compréhension. Ce livre accompagnera les élèves et les étudiants dans la préparation de leurs examens et concours. En plus de nourrir la réflexion, il interroge sur les crises énergétiques. Pourraient-elles réellement remettre en question la survie de la planète ?