Famille des métiers de la relation client 2de Bac Pro. Livre élève, Edition 2024

INEDIT ! Un ouvrage pensé pour favoriser l'autonomie des élèves en les faisant travailler par plan de travail, dans la perspective du Bac. - 14 scénarios, pour une mise en situation réaliste en immersion dans des entreprises réelles pour impliquer pleinement les élèves. - Une méthodologie très visuelle pour guider l'élève dans la réalisation des scénarios. - Un accompagnement de l'élève renforcé : - 1 livret de révisions (lexique et calculs basiques) ; - 1 chapitre introductif "Bienvenue dans la famille MRC" ; - 10 fiches de compétences métiers ; - 18 fiches méthode/outil. - Des exercices d'application qui facilitent le lien avec les autres matières et les compétences PIX. - Un tableau des compétences travaillées pour chaque scénario en début d'ouvrage pour s'autoévaluer au fil de l'eau. - Une grande liberté pédagogique laissée aux enseignants dans le choix des modalités de travail. Un manuel conçu pour être animé de différentes manières ! - Plus de 170 ressources numériques.