Résilience des petites et moyennes entreprises

Les Cahiers Risques et Résilience sont une revue généraliste de référence en gestion de crise et en résilience des organisations, publiant des articles originaux de chercheurs, d'enseignants et de responsables et professionnels en organisation. C2R s'adresse aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants intéressés par les thèmes suivants : la gestion des risques, la gestion des crises, la résilience individuelle et collective, la résilience des systèmes et ingénierie, la résilience des organisations. Management des risques et normes associées