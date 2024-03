Le marathon

Installés à Casablanca depuis la fin de leurs études à Toulouse en 1987, Kamal, Eliane et leurs deux enfants mènent une vie paisible. A l'approche de la quarantaine de Kamal, leur couple traverse une période de turbulences. Kamal découvre alors un club de course de fond, qui lui fait retrouver sa sérénité : telle une thérapie, il enchaîne marathon sur marathon, au point de bouleverser toutes leurs habitudes. Eliane, narratrice du roman, ne voit pas ce changement d'un bon oeil et raconte leur vie de couple et ses ressentis, à travers l'histoire de son mari.