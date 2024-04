Rencontre avec un luperque

Quand le martinet servant aux célébrations des Luperques devient un objet de luxure. Après onze ans de relation, Adrien et son compagnon décident de se séparer. A la suite de cette rupture, Adrien se rend compte que sa vie actuelle ne lui convient plus, sans savoir ce qu'il désire réellement. Il décide alors de partir en randonnée sur le Causse du Larzac, comme il le faisait avant de venir vivre à Paris. Au travers de ce retour aux sources, il espère comprendre l'homme qu'il est devenu et qu'il ne reconnaît plus. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de rencontrer Guilhem, un Luperque chevrier à l'accueil chaleureux. Très chaleureux. Entre situations cocasses, vie à la ferme et découvertes sensorielles affolantes, Adrien va-t-il trouver les réponses qu'il est venu chercher ?