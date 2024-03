Etats et sociétés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Révolutions, conflits, territoires

Les transformations sociopolitiques auxquelles sont confrontés les Etats et les sociétés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord aujourd'hui résultent des bouleversements provoqués par les soulèvements populaires déclenchés en Tunisie, il y a plus de dix ans maintenant. Ces soulèvements ne sont pas parvenus à renverser l'ordre arabe ancien. L'autoritarisme de certains régimes s'est même vu renforcé et consolidé. Cependant, la question de fond est d'analyser l'émergence et le développement de ces mouvements révolutionnaires pour mieux comprendre leurs enjeux actuels (dynamiques identitaires, communautaires ou territoriales, usures idéologiques, crise de l'Etat, place des femmes, rôles de l'armée et des acteurs sociaux, poids du religieux...).