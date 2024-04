Forrest N° 3 : Citizen run

Tu es citadin. e et tu trouves que ça craint ? Forrest va te consoler. Ah ouais, la montagne, c'est mieux que la ville ? Tu rêverais de t'expatrier à Chamonix. La ville te rappelle que ton boulot et tes obligations t'empêchent de faire ce que tu veux vraiment. Et tu trouves ça morne de faire le tour du pâté de maisons dans la pollution et les bruits de klaxons. Triste tableau hein ! Mais nooooon ! Comme à son habitude (3 numéros, on peut dire que c'est une habitude ? ), Forrest te vient en aide. Ce #3, Citizen Run, va te faire aimer la ville comme ton premier amour. Ou ton dernier, tu choisis. Citizen Run va te montrer ceux qui kiffent la ville, ceux qui n'ont besoin ni de piste, ni de désert, ni de chemins rocailleux. Citizen Run va te montrer comment courir stylé, comment courir chez toi mais en montagne, comment te perdre dans les rues de Grenoble alors que les sommets environnants te font du pied. Tu vas découvrir ou redécouvrir l'ineffable Casquette Verte, partir ou repartir sur les traces de Gainsbourg, voir ou revoir ou redécouvrir les meilleurs scènes de poursuite (à pied hein) du cinéma, rire ou rerire en lisant l'interview de l'humoriste Baptiste Lecaplain... Tu en veux encore ? Forrest #3 CITIZEN RUNNER, c'est... - 164 pages qui se lisent comme un livre, mais un livre rythmé au son des vrombissements de métro et des cris d'enfants. - 13 histoires qui se lisent comme des nouvelles, avec de l'émotion, de l'envie, un peu de goudron et des passages secrets.