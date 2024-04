Les belles histoires dragons

Vingt et une courtes histoires de dragons, de pirates et de sorciers à découvrir, à raconter et à écouter avant de s'endormir : un dragon qui veut être pompier, un autre qui souhaiterait juste manger une glace, un pirate qui veut être le maître du monde et qui vole un oeuf de dragonne, un sorcier qui aimerait être un dragon, une sorcière qui se trouve être une super-gentille plutôt qu'une super-méchante... tout un univers d'histoires pleines de péripéties pour s'envoler vers le pays des songes.