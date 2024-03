Neuvaine à saint Thomas d'Aquin

Saint Thomas d'Aquin, un des plus grands philosophes et théologiens de l'Eglise catholique, est une figure emblématique de la sagesse et de la compréhension profonde de la foi chrétienne. Sa pensée et ses écrits continuent d'inspirer et de guider les fidèles dans leur quête de vérité et de connaissance. Cette neuvaine est une opportunité de se rapprocher de Dieu à travers l'intercession de Saint Thomas, en cherchant la sagesse et la clarté dans nos vies, en particulier sur notre manière d'harmoniser raison et foi.