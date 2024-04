Après lui, le vide

Aline ne sait plus où donner de la tête depuis la disparition de son mari Pierre ce matin du 15 juin 2016. Malgré sa librairie en danger face au géant du livre Speedbooking, ses quatre enfants aux caractères bien différents, et le jugement des autres, elle s'est juré d'offrir le meilleur pour eux. A n'importe quel prix. Entre des parents dont Aline s'est écartée depuis quelques années, une fratrie haute en couleur, seul André, son beau-père si secret et ancien médecin sans frontières à Madagascar la comprend. Elle va ainsi composer avec sa relation conflictuelle avec son fils ainé François, jeune talent prometteur de la recherche médicale, ou encore avec ses inquiétudes pour la scolarité de ses deux derniers, Castille et Auguste. En outre, sa cadette, Jeanne, disparait régulièrement dans l'espoir de recouvrer ce père au détriment de ses études de médecine. Convaincue que cet homme demeurait en vie quelque part, l'étudiante persiste six ans durant jusqu'à ce mystérieux message découvert dans la boite mail de sa mère. Et si "Jeanne, elle avait raison" et qu'elle "allait retrouver papa" parce qu'elle l'avait assuré à son petit frère Auguste ? Entre anecdotes du quotidien, blessures du passé, humour et tendresse, ce roman explore six années de l'existence d'une famille, où chaque membre, malgré sa singularité n'aspire qu'à dépasser le vide pour trouver sa place.