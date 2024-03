Entre les mains du monde

Chaque époque est l'écho de l'autre. Tout perdure, sous formes différentes. Fil d'Ariane de l'humanité, la domination masculine trouve son exutoire dans le contrôle de la fécondité, comme les lois de plusieurs états américains condamnant l'avortement. Que veut-on rappeler aux femmes ? Voici le sujet du livre. Deux mondes se distinguent à priori par des artifices propres. Pauline, jeune Africaine réfugiée en France, découvre ces maux qui rongent l'Europe : pouvoir et argent. Traite de personnes, prostitution, enfermement, réclusion, usage extensif des femmes et de leurs ovules, gestation pour autrui, fécondation in vitro, vol d'organes, mise en captivité. Quels besoins sont comblés ? Ceux de l'industrie de la fausse bonté ou ceux des personnes infertiles ? De l'Afrique à l'Europe, même réalité, des femmes sans prise sur leur propre vie. Passé et futur se rejoignent en un arc de triomphe accordant droits et honneurs aux hommes. Entre les mains... de quel monde ?