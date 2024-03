Quel bonheur d'avoir deux mères qui t'admirent, l'une moderne, l'autre traditionnelle. Toutes deux voient en toi leur propre reflet, dans les traits délicatement sculptés, la peau fine, la chevelure soyeuse, la bouche pulpeuse et la couleur des yeux. Mais à condition que l'une d'elles ne soit pas impétueuse et difficile à côtoyer et qu'elles restent ensemble en harmonie avec la réalité, d'autant plus qu'elles doivent courageusement échanger des conseils sur ton éducation et contrôler tes débordements. Mon caractère très sensible, dépendant de mon horoscope poisson, a surmonté mon château d'eau influencé par la lune, et la fraîcheur des questions que j'ai souvent posées sur mon destin. J'étais à l'éclat de mon printemps, alors j'ai continué à adopter cette approche rebelle, faisant face à quiconque, sans rater aucune occasion. Khala Oum Hani est un roman audacieux au style sans concession. Le portrait fort d'une jeune femme impétueuse et libre par une autrice marocaine accomplie et renommée.