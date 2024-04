Regrets. Suivi de Effet papillon

Regrets est le monologue d'une femme qui vit à contre-sens. Elle ne souhaite qu'une chose : se libérer des souvenirs et des doutes, ne connaître que l'instant présent. Coeur à coeur avec son public, elle nous livre des émotions brutes, des mots qui crient l'absurdité de l'existence et qui ne veulent plus être conjugués au conditionnel, des sentiments universels. " Tout ce que tu m'as laissé, ce ne sont que des papillons. " Trois scènes, trois comédiennes. Effet Papillon est le récit d'une rupture qui raconte l'absence, l'attente, mais aussi la résilience. Chaque réplique est un poème, une bouteille à la mer, une lettre jamais envoyée, un dialogue avec soi-même où finalement, on apprend à s'aimer.