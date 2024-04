Oser l'Europe

L'Europe est en danger. Attaquée à la fois par ceux qui lui reprochent d'être trop lointaine et ceux qui crient à l'ingérence de Bruxelles. Menacée par les populismes qui cherchent dans la construction européenne un bouc émissaire facile. Mal défendue par ceux qui militent pour une Europe fédérale dont les peuples ne veulent pas. Il est grand temps de comprendre qu'elle est une part de nousmêmes et de déconstruire les clichés qu'on lui associe. Non, ce ne sont pas les bureaucrates qui décident de tout à Bruxelles. Non, les normes européennes ne sont pas la source de tous nos maux. Non, notre pouvoir d'achat n'a pas baissé avec le passage à l'euro. Pour réconcilier les Français avec l'Union européenne, il ne faut plus la voir comme une construction en devenir mais plutôt comme un modèle achevé à perfectionner. C'est la thèse que défend Daniel Fasquelle dans cet ouvrage inspiré, tout en rappelant que l'Europe est le seul moyen d'échapper à toutes les tutelles dans un monde de plus en plus instable. Ancien vice-président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, conseiller régional des Hauts-de-France, maire du Touquet-Paris-Plage, trésorier national des Républicains et professeur des universités, Daniel Fasquelle est l'auteur de nombreux ouvrages et articles universitaires sur le droit européen.