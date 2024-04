Mon corps sans pression

La nouvelle collection pop et 100 % féminine qui fait tomber la pression face aux injonctions et (re)donne le pouvoir d'être soi ! En partenariat avec le média féminin et engagé Simone. Pour se libérer des injonctions et kiffer son corps tel qu'il est ! Qui n'a pas passé des heures à pleurer devant le miroir, parce qu'elle se trouve trop grosse, qu'elle a des vergetures, qu'on a les oreilles décollées... On est toujours trop ceci, ou trop cela. Quel gâchis ! Et si le problème ce n'était pas nous, mais plutôt toutes ces injonctions à la beauté qui nous mettent la pression ? Difficile donc d'aimer son corps du jour au lendemain, mais on peut comprendre d'où viennent les complexes, apprendre à accepter son corps, et même s'il y a des jours sans et des jours avec, c'est OK... Alors on se détend ! Dans ce livre, Gala Avanzi, tord le cou aux injonctions sans tabou, avec de l'humour et un regard déculpabilisant, créant un espace bienveillant de sororité pour faire de son corps un véritable ami. Au programme : Diktats à tout va : l'état des lieux des injonctions que subissent les femmes sur leur corps (qu'est-ce qu'un complexe, le mythe du corps parfait et idéal, l'hypersexualisation, body positive et body neutrality...) Halte au body shaming : le culte de la minceur, qu'est-ce que la grossophobie, l'impact sur la santé mentale... Mon corps parfaitement imparfait : le culte du corps parfait, les dangers de la retouche photo et des filtres Instagram, les dérives esthétiques (crèmes blanchissantes, médicaments anti-acné, chirurgie esthétique...), etc. L'âge, ce n'est qu'un chiffre : injonction à la jeunesse, les marques liées à la vieillesse... Des rubriques décalées, pop et fun à chaque chapitre : Yes she can : 3 astuces concrètes pour passer à l'action) Simone real life : saynète illustrée d'une scène de vie quotidienne Gang de Simone : témoignages de femmes Le conseil à mamie : les bons conseils d'une femme d'expérience donnés sur un ton humoristique Sous ma douche : les pensées inavouées des femmes Moodboard : les ressources et inspirations de l'autrice