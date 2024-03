Valvèdre, 1861. in Œuvres complètes

Ce récit illustre l'injonction de Sand de "sortir de soi" . Il met en scène le narrateur, un jeune poète, Francis Valigny, son ami d'enfance suisse Henri Obernay, botaniste, Moserwald, riche banquier juif, Valvèdre, homme supérieur et géologue remarquable, ainsi que son épouse, la séduisante Alida Valvèdre, dont le dédain des activités scientifiques de son mari et les idées romantiques sur la nature des femmes auront des conséquences désastreuses sur la destinée du narrateur avec qui elle entame une liaison platonique. Le narrateur ne réussit pas à s'extirper de sa liaison et enlève Alida avec l'aide de Moserwald, pour l'emmener à Paris, puis en Algérie, car elle est souffrante.