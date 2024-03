Cyber Sécurité. L'entreprise contre-attaque

2 milliards d'euros, c'est le coût estimé des cyberattaques en France en 2022 (source : BFM TV). En tant que maillon de la chaîne informatique, nous sommes toutes et tous concernés. Car dans 20% des cas, les attaques trouvent une porte d'entrée. Pragmatique, cet ouvrage permet de comprendre les enjeux de la cyberprotection et d'adopter rapidement les bonnes pratiques : - peu de théorie mais beaucoup d'éclairages techniques, culturels et historiques - des études de cas et témoignages - des fiches, tableaux et schémas de synthèse